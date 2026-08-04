Малый бизнес может сократить расходы на автоматизацию в 24 раза

Согласно исследованию iKS-Consulting, малые компании с численностью до 100 человек могут сократить расходы на автоматизацию бизнеса в 24 раза, выбирая комплексные платформы вместо набора отдельных сервисов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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