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FiNE NEWS

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Малый бизнес может сократить расходы на автоматизацию в 24 раза

Согласно исследованию iKS-Consulting, малые компании с численностью до 100 человек могут сократить расходы на автоматизацию бизнеса в 24 раза, выбирая комплексные платформы вместо набора отдельных сервисов.

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