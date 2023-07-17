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Как Валерий Залужный планирует победить Россию: список условий

Как Валерий Залужный планирует победить Россию: список условий

Залужный огласил весь список условий для победы над Россией. Если бы все зависело от Залужного, он бы тогда сражался совсем по-другому: и в воздухе было бы превосходство, и украинские ракеты чаще летели бы по русским и по их территории, пишет WP.

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