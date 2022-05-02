В Китае назвали помощь Украине ловушкой для Байдена

Доцент Китайского народного университета Дяо Дамин в интервью изданию Global Times заявил, что оказывая помощь Украине президент США Джо Байден угодил в ловушку.
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