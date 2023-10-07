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Запуск ракеты Vega перенесли на 8 октября

Запуск ракеты Vega перенесли на 8 октября

Запуск европейской ракеты-носителя Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане, которая должна вывести на орбиту два спутника, был отменен в последний момент, когда ракета уже находилась на стартовой площадке.

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