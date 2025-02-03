Мощные удары по газовым объектам Украины: Россия отвечает за атаки на Казань и Рязань Ирэн ОрлонскаяВ условиях растущего напряжения в энергетическом секторе эксперты подчеркивают, что текущие события представляют собой беспрецедентный удар.
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