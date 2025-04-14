"Текущую воду нельзя перерезать" -- Как Си Цзиньпин продвигает дружбу между Китаем и Малайзией

Пекин, 11 апреля /Синьхуа/ -- Более трех десятилетий назад, когда Си Цзиньпин, занимавший в то время высокопоставленную должность в администрации города Фучжоу /Юго-Восточный Китай/, посетил Малайзию с визитом для привлечения инвестиций, он был глубоко впечатлен двумя знаковыми достопримечательностями этой страны.
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