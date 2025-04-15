Контрафакт против урожая: как поддельные семена и пестициды угрожают продовольственной безопасности России Ирина ВальковаВ последние годы проблема контрафактной продукции вышла далеко за пределы потребительского сегмента.
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