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Следователи зафиксировали случаи терроризма в отношении жителей Курской области

Следователи зафиксировали случаи терроризма в отношении жителей Курской области

Представитель военных следственных органов СК России Дмитрий Горяченков рассказал о зафиксированных случаях убийства, случаи терроризма и уничтожения имущества мирных жителей Курской области, совершаемых бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.

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