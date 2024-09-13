Следователи зафиксировали случаи терроризма в отношении жителей Курской области

Представитель военных следственных органов СК России Дмитрий Горяченков рассказал о зафиксированных случаях убийства, случаи терроризма и уничтожения имущества мирных жителей Курской области, совершаемых бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.
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