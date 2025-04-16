Возродить в России худсоветы предложила актриса Наталья Бондарчук

Художественные советы необходимо возродить в России. Это позволит сохранить традиционные ценности в искусстве, заявила российская и советская актриса, режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Наталья Бондарчук, ее мнение в среду, 16 апреля 2025 года, ТАСС.