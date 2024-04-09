Замгенсека НАТО призвал не доверять России в переговорах по Украине

Российская Федерация может воспользоваться мирными переговорами по Украине для перевооружения своей армии, в связи с чем Североатлантическому альянсу (НАТО) нужно относиться к позиции России с особой осторожностью.
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