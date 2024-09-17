Высшая квалификационная коллегия судей 17 сентября рассмотрит запрос председателя СК РФ Александра Бастрыкина о возбуждении дела в отношении председателя Солнцевского райсуда Москвы Артема Матеты.
ВККС вынесет решение о привлечении к ответственности судьи Артема Матеты
Комментарии
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ГП
Галина Потапчик
Спасибо Бастрыкину за смелость и правду! Самим писать об этом себе дороже!!!
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12 час.
НК
Наталья Котельникова
Стране как то всё. В чём же они так замазаны, что сознательно идут под вышку? Но ведь понятно всем, что скоро мораторий на смертную казнь отменят и все ли полетят к ... отсчитываться о своих грязных делишках. Ну явно, что их всех за пипиську держат.
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10 час.
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