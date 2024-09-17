ВККС вынесет решение о привлечении к ответственности судьи Артема Матеты

НК

Наталья Котельникова

Стране как то всё. В чём же они так замазаны, что сознательно идут под вышку? Но ведь понятно всем, что скоро мораторий на смертную казнь отменят и все ли полетят к ... отсчитываться о своих грязных делишках. Ну явно, что их всех за пипиську держат.