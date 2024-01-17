Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Фармацевтическая промышленность должна быть экспроприирована!

Фармацевтическая промышленность должна быть экспроприирована!

Pavel_V   «Вымышленные болезни («торговля болезнями»), наблюдения за применением, непрозрачное лоббирование, незаконное ценообразование, вводящая в заблуждение реклама – список уловок и обманов можно продолжать до бесконечности.

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