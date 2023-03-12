12 марта в театре «Долби» в Лос-Анджелесе состоится 95-я церемония вручения премии «Оскар». В категории «Лучший фильм» будут представлены следующие ленты: «На Западном фронте без перемен» Эдварда Бергера, «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, «Банши Иншерина» Мартина Макдонаха, «Элвис» База Лурмана, «Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, «Фабельманы» Стивена Спилберга, «Тар» Тодда Филда, «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински, «Треугольник печали» Рубена Эстлунда и «Говорят женщины» Сары Полли.