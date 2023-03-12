Актуальные комментарии

11 765 подписчиков

Свежие комментарии

  • Фаина Юсупова
    Вот пожалуйста дорогие западная свора,теперь будет Америка контролировать куда вы пошли в туалет и какой бумагой восп...США ужесточают ко...
  • Фаина Юсупова
    США-это удавы,им нужны тупые без мозгов страны которые будут батрачить на них вечно.Эту заразу надо просто уничтожить...Технологии вмешат...
  • Л
    Умный, но тем более спорный человек. Я бы ему не доверял, но ВВП...Интервью Суркова:...

95-я церемония вручения премии «Оскар»

12 марта в театре «Долби» в Лос-Анджелесе состоится 95-я церемония вручения премии «Оскар». В категории «Лучший фильм» будут представлены следующие ленты: «На Западном фронте без перемен» Эдварда Бергера, «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, «Банши Иншерина» Мартина Макдонаха, «Элвис» База Лурмана, «Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, «Фабельманы» Стивена Спилберга, «Тар» Тодда Филда, «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински, «Треугольник печали» Рубена Эстлунда и «Говорят женщины» Сары Полли.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх