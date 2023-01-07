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Задоров забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче против «Айлендерс». Остался 1 гол до повторения личного рекорда

Задоров забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче против «Айлендерс». Остался 1 гол до повторения личного рекорда

Никита Задоров забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Айлендерс». Защитник «Калгари» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Нью-Йорка (4:1).

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