Задоров забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче против «Айлендерс». Остался 1 гол до повторения личного рекорда

Никита Задоров забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Айлендерс». Защитник «Калгари» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Нью-Йорка (4:1).
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