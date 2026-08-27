НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

115 подписчиков

Певица Люся Чеботина заявила, что Казань у нее ассоциируется с «Новой волной»

Певица Люся Чеботина заявила, что Казань у нее ассоциируется с «Новой волной»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Впечатления от «Новой волны 2026», прошедшей в Казани, очень позитивные, заявила журналистам певица Люся Чеботина на закрытии Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии