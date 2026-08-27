Певица Люся Чеботина заявила, что Казань у нее ассоциируется с «Новой волной»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Впечатления от «Новой волны 2026», прошедшей в Казани, очень позитивные, заявила журналистам певица Люся Чеботина на закрытии Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки.
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