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Наука и Техника

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Как превратить привычку листать ленту в инструмент заботы о себе

Как превратить привычку листать ленту в инструмент заботы о себе

Замечали, как рука сама тянется к телефону в любую свободную секунду? Стоит возникнуть крошечной паузе — в очереди, за чашкой кофе или между рабочими задачами — и палец уже автоматически скользит по экрану, открывая бесконечную ленту.

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