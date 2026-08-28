Как превратить привычку листать ленту в инструмент заботы о себе

Замечали, как рука сама тянется к телефону в любую свободную секунду? Стоит возникнуть крошечной паузе — в очереди, за чашкой кофе или между рабочими задачами — и палец уже автоматически скользит по экрану, открывая бесконечную ленту.
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