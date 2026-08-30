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ФедералПресс

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Почти 500 вражеских дронов сбили за ночь над регионами России

Почти 500 вражеских дронов сбили за ночь над регионами России

МОСКВА, 30 августа, ФедералПресс. Силы ПВО в ночь с 29 на 30 августа уничтожили 494 украинских беспилотника над субъектами РФ.

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