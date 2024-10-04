Жителям Карелии рассказали, где сделать флюорографию в выходной

Михаил Охлопков напомнил о возможности сделать флюорографию в республиканском противотуберкулезном диспансере В ближайшее воскресенье, 6 октября, любой взрослый житель Карелии сможет бесплатно и без записи сделать флюорографию в республиканском противотуберкулезном диспансере на улице Соломенской.
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