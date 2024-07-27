«Частота отказов наших машин с Core i9-13900K/14900K составляет около 50%, все новые машины будут на базе Ryzen 9 9950X». Руководитель команды Unreal Engine в ModelFarm высказался о ситуации

Пока в Сети появляются данные о том, что Intel, возможно, несмотря на своё заявление, не решила всех проблем с нестабильной работой своих процессоров, новая порция данных снова демонстрирует просто колоссальный масштаб этой проблемы.
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