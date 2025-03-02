Депутат Гусев призвал власти регионов сделать дополнительные выходные дни в честь Пасхи

Такое решение поспособствует поддержке православных христиан Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев (СРЗП) направил обращения главам всех регионов России с просьбой сделать дополнительные выходные дни в честь Пасхи и дня Святой Троицы, документ оказался в распоряжении РИА Новости.