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Петербургский дневник

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Депутат Гусев призвал власти регионов сделать дополнительные выходные дни в честь Пасхи

Депутат Гусев призвал власти регионов сделать дополнительные выходные дни в честь Пасхи

Такое решение поспособствует поддержке православных христиан Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев (СРЗП) направил обращения главам всех регионов России с просьбой сделать дополнительные выходные дни в честь Пасхи и дня Святой Троицы, документ оказался в распоряжении РИА Новости.

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Комментарии
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Нина Прыгун
а депутаты все не могут на отдыхаться
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