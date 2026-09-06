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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Эвертон» спас ничью с «МЮ» на 95-й: вероятность была не более 5%

«Эвертон» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» – 2:2. Гости открыли счет в начале второго тайма: Бриан Мбемо забил на 46-й минуте.

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