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РБК: новые регионы России стали резко догонять остальные по выдаче наличных

РБК: новые регионы России стали резко догонять остальные по выдаче наличных

Новые регионы Российской Федерации стали резко догонять остальные по выдаче наличных. В 2024 году объем выдачи наличных через банки и банкоматы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях составил 1,36 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального банка РФ.

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