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Разработаны магнитные нанодиски для стимуляции мозга без использования инвазивных имплантатов и генетических модификаций

Разработаны магнитные нанодиски для стимуляции мозга без использования инвазивных имплантатов и генетических модификаций

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) разработали магнитные нанодиски, которые могут целенаправленно стимулировать мозг без необходимости инвазивных имплантатов или генетических модификаций.

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