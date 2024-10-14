Разработаны магнитные нанодиски для стимуляции мозга без использования инвазивных имплантатов и генетических модификаций

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) разработали магнитные нанодиски, которые могут целенаправленно стимулировать мозг без необходимости инвазивных имплантатов или генетических модификаций.
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