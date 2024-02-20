В Совфеде обсудили укрепление технологического суверенитета России

Участники Совета по вопросам интеллектуальной собственности (ИС) при председателе Совфеда Валентины Матвиенко обсудили вопрос реализации в регионах мер для укрепления технологического суверенитета России.
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