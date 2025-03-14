Автопарк «Смоленскэнерго» дополнили автогидроподъемниками и передвижными мастерскими

В ходе торжественной церемонии, посвященной передаче специальной техники районам электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго», ключи от четырех новых автогидроподъемников (высота подъема 18 метров) были переданы водителям Вяземского, Починковского, Гагаринского и Смоленского районов электрических сетей.
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