Аналитик Самарин: США есть чему поучиться у российской избирательной системы

Американский политический комментатор и аналитик международных отношений Стивен Самарин заявил, что организация выборов в России находится на очень высоком и современном уровне.
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