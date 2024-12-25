Снежная новогодняя ночь 2025

Вас ждёт поздравление от Деда Мороза с Кремлевской Ёлки, а также хиты в исполнении Миланы Хаметовой, Таисии и Артемия Скомороховых, Вики Шоу, Миланы Филимоновой, Насти Кош, Марьяны Локель, Мирославы, Миланы Стар, Нюши, Юлии Савичевой, Татьяны Куртуковой и многих других! Встречай первую ночь нового 2025 года с телеканалом «Карусель»! Смотри «Снежную новогоднюю ночь 2025» 1 января в 00:00! .