Жительница Южного Урала полтора года отдавала деньги «биржевым» аферистам

53-летняя жительница Красноармейского района стала жертвой мошенников. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, женщина ежемесячно «инвестировала» крупные суммы, надеясь получить прибыль на виртуальной биржевой площадке.
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