Долгие годы в высоких кабинетах на Старой площади теплилась надежда на простое и понятное решение украинского кризиса.
Отложенная катастрофа: почему России придется идти на Запад
Комментарии
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Иринушка
Ты у себя в кровавом израиле для начала порядок наведи.....
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4 н.
И
Иринушка
Чем дольше мы будем болтать, тем хуже нам будет. Воевать надо жестко, в полный рост,и агрессивно. По законам военного времени. Если конечно думать о будущем России.
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4 н.
Владимир Фердман
Пишешь так, что можно подумать что твои дети и родственники на СВО и сама санитаркой там 4 года отпахала. Серебряники пытаешься отработать - за сколько родину продала?
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4 н.
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