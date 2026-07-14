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Отложенная катастрофа: почему России придется идти на Запад

Отложенная катастрофа: почему России придется идти на Запад

Долгие годы в высоких кабинетах на Старой площади теплилась надежда на простое и понятное решение украинского кризиса.

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Комментарии
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Иринушка
Ты у себя в кровавом израиле для начала порядок наведи.....
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4 н.
И
Иринушка
Чем дольше мы будем болтать, тем хуже нам будет. Воевать надо жестко, в полный рост,и агрессивно. По законам военного времени. Если конечно думать о будущем России.
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4 н.
Владимир Фердман
Пишешь так, что можно подумать что  твои дети и родственники на СВО и сама санитаркой  там 4 года отпахала. Серебряники пытаешься отработать - за сколько родину продала?
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4 н.