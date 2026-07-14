Отложенная катастрофа: почему России придется идти на Запад

Иринушка Ты у себя в кровавом израиле для начала порядок наведи.....

И Иринушка Чем дольше мы будем болтать, тем хуже нам будет. Воевать надо жестко, в полный рост,и агрессивно. По законам военного времени. Если конечно думать о будущем России.