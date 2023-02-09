Расчеты ОТРК «Искандер» ВВО в ходе единого дня огня уничтожили командные пункты и средства ПВО условного противника в Забайкалье

Также, в полевых условиях боевые расчеты соединения отработали вопросы по проверке оборудования, выполнили перегрузку ракет с использованием транспортно-заряжающих машин.
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