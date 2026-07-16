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Газета.ру

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Евросоюз за год нарастил импорт газа из России на 27%

Евросоюз за год нарастил импорт газа из России на 27%

Объем российского экспорта в Евросоюз (ЕС) как трубопроводного газа, так и сжиженного природного газа (СПГ) в денежном выражении достиг в мае €1,5 мдрд, что является максимальным показателем с начала 2025 года.

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