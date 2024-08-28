Экс-судья Итурральде согласен с отменой гола Левандовского: «Кунде наступил на ногу Чаваррии в начале эпизода, достаточно, чтобы свистнуть фол»

В 3-м туре Ла Лиги каталонцы в гостях обыграли «Райо Вальекано» (2:1). На 71-й минуте Жюль Кунде в борьбе за мяч с Пепом Чаваррией наступил сопернику на ногу, после чего продолжил комбинацию «блауграны», приведшую к голу Роберта Левандовского.