Россия нанесла удар по американской рыбной промышленности

«Русские, по сути, признали, что они не просто воюют на Украине, они воюют с американской рыбной промышленностью» Именно в этом кроется причина разразившегося на Аляске кризиса в рыбной отрасли по мнению сенатора-республиканца от Аляски Дэна Салливана.