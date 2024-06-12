Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 814 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Глущенко
    жилО ты на хуторе ( в колхозе), всё на х.. перепутало.. Чего в дела России шнобель пихаешь ? Или всё переделал уже на...Михеев: РФ должна...
  • Евгений Рудаков
    Нам много гадости, а им много-много-много денег для себя и для чиновников власти. Всё известно Неизвестному. Браво! Е..."Неуважение к зри...
  • фарид сабиров
    Куда не плюнь не промахнешься попадешь в жулика. Такое чувство там ЧЕСТНЫХ нет в принципе , или из принципа. Получает..."Никогда не было ...

Россия нанесла удар по американской рыбной промышленности

Россия нанесла удар по американской рыбной промышленности

  «Русские, по сути, признали, что они не просто воюют на Украине, они воюют с американской рыбной промышленностью» Именно в этом кроется причина разразившегося на Аляске кризиса в рыбной отрасли по мнению сенатора-республиканца от Аляски Дэна Салливана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх