С голым задом у разбитого корыта

Однажды, когда я был неприлично молод и учился в украинской школе, учительница истории, кучерявая женщина пенсионного возраста, со вздохом заявила: «Ах, дети! Если б вы знали, как могли бы сейчас жить, если бы Украину не оккупировали коммунисты».
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