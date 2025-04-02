С голым задом у разбитого корыта

Однажды, когда я был неприлично молод и учился в украинской школе, учительница истории, кучерявая женщина пенсионного возраста, со вздохом заявила: «Ах, дети! Если б вы знали, как могли бы сейчас жить, если бы Украину не оккупировали коммунисты».