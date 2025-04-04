Бывший сенатор от Алтайского края получил срок за мошенничество при разработке вакцин

Суд приговорил его к четырем годам колонии Бывший сенатор от Алтайского края Михаил Щетинин и экс-ректор Российского биотехнологического университета (РБУ) Михаил Балыхин получили сроки за мошенничество при выполнении контракта по разработке вакцины для овец, сообщает RTVI со ссылкой на адвоката одного из подсудимых.