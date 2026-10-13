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Орловские новости

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Орловские школа и детсад могут стать лучшими инклюзивными учреждениями России

Орловские школа и детсад могут стать лучшими инклюзивными учреждениями России

В финал конкурса «Лучшая инклюзивная школа России — 2026» вышли 40 организаций из 28 регионов, среди них — орловские детсад №17 и школа для обучающихся с ОВЗ.

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