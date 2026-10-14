В Сочи работают 45 АЗС: где есть бензин и дизель 14 октября

Утром 14 октября в Сочи работали 45 АЗС, на которых дизельное топливо было доступно на 33 станциях, а бензин АИ-95 и АИ-92 — на 31 заправке каждый.
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