В США начался отсчет до возможной приостановки работы правительства

Пресс-служба Белого дома начала отсчет до возможной приостановки работы правительства США. «15 часов до того, как радикальные республиканцы Палаты представителей прекратят работу правительства», — говорится в сообщении.
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