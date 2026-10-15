15 октября 2026 года исполняется 120 лет со дня рождения Георгия Сергеевича Мартынова (1906–1983) — одного из основоположников и классиков советской научной фантастики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Художник Анна Пет...
- Опрос: россияне н...
- ВП В Иркутске прошел...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым