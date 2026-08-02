Восемь категорий украинских мужчин лишились отсрочки

Украинские мужчины из восьми категорий лишились права на отсрочку от мобилизации. Источник фото: AP Photo / Lee Jin-man По данным украинского издания «Страна», права на отсрочку лишились студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также получающие второе или третье высшее образование, многодетные мужчины, имеющие задолженность по алиментам, родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не умерла, не пропала без вести и не отбывает наказание.