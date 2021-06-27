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Киев готов добровольно отказаться от Донбасса и Крыма

Киев готов добровольно отказаться от Донбасса и Крыма

Накануне президент Зеленский сделал очень серьезное заявление. По словам украинского лидера, Киев рассматривает некий «план Б», согласно которому Незалежная может отгородиться от Донбасса стеной, то ли в буквальном, то ли в фигуральном смысле.

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