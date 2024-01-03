В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов

С 4 по 9 января в Татарстане ожидается аномально холодная погода. Об этом передает Гидрометцентр РТ. Среднесуточные температуры воздуха будут составлять от -18 до -25 градусов, что на 9 — 17 градусов ниже нормы.
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