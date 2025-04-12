Reuters узнало о желании США получить контроль над газопроводом на Украине

Представители США в ходе переговоров с делегацией из Украины по вопросам полезных ископаемых выдвинули Киеву требования о передаче газопровода «Газпром», проложенного по территории Украины в Европу, под американский контроль.
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