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Истребители F-16 не спасут украинскую армию – лишь добавят проблем

Истребители F-16 не спасут украинскую армию – лишь добавят проблем

Заявления о том, что устаревшие F-16, которые были сняты с вооружения, чтобы освободить место истребителям F-35, смогут представлять угрозу для российских самолётов, таких как перехватчик МиГ-31БМ или Су-35С, по меньшей мере просто глупость.

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