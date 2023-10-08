Истребители F-16 не спасут украинскую армию – лишь добавят проблем

Заявления о том, что устаревшие F-16, которые были сняты с вооружения, чтобы освободить место истребителям F-35, смогут представлять угрозу для российских самолётов, таких как перехватчик МиГ-31БМ или Су-35С, по меньшей мере просто глупость.