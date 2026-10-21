На Ямале в этом году на четверть нарастили добычу рыбы, предприятия добыли порядка 7 тысяч тонн водных биоресурсов, сохранив стабильные темпы вылова на уровне показателей прошлого года.
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