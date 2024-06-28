Соловьёв-разбойников

«Маргинал» в изначальном смысле этого слова, это человек «за гранью», вне системы.Маргиналом быть хорошо, ты ни от кого не зависишь.
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