В Приморье планируют ввести контроль за оборотом кедрового ореха

Глава Минприроды РФ Александр Козлов в ходе II международного форума по сохранению популяции тигра заявил, что в России до конца года будет введен контроль за оборотом кедрового ореха, в лесах которого живёт амурский тигр, пишет РИА Новости.
Глава Минприроды РФ Александр Козлов в ходе II международного форума по сохранению популяции тигра заявил, что в России до конца года будет введен контроль за оборотом кедрового ореха, в лесах которого живёт амурский тигр, пишет РИА Новости.
Свежие комментарии