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В Приморье планируют ввести контроль за оборотом кедрового ореха

В Приморье планируют ввести контроль за оборотом кедрового ореха

Глава Минприроды РФ Александр Козлов в ходе II международного форума по сохранению популяции тигра заявил, что в России до конца года будет введен контроль за оборотом кедрового ореха, в лесах которого живёт амурский тигр, пишет РИА Новости.

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