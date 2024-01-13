Володин: Байдена должны привлечь к ответственности за нападение на Йемен

Вашингтон совершил нападение на суверенное государство, нанеся более 70 ракетных ударов по Йемену, поэтому президент США Джо Байден должен быть привлечен к уголовной ответственности, заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
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