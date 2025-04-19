На брянско-черниговском направлении Армия России громит ВСУ у границы. Российские войска уничтожают боевую технику, опорные пункты, пункты базирования и скопления пехоты в Черниговской области, не давая врагу концентрировать силы для атак нашей границы.
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