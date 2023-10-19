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В Ленобласти глухари начали глотать камни в преддверии зимы

Их недостаток – одна из основных причин гибели этих птиц зимой. Животные начинают готовиться к зиме: бобры собирают камни, белки заготавливают орешки, медведи набирают подкожный жир, а глухари запасаются камнями.

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