В Ленобласти глухари начали глотать камни в преддверии зимы

Их недостаток – одна из основных причин гибели этих птиц зимой. Животные начинают готовиться к зиме: бобры собирают камни, белки заготавливают орешки, медведи набирают подкожный жир, а глухари запасаются камнями.
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